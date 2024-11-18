У рамках 6-го туру Ліги націй УЄФА 202425 збірні Іспанії, Данії, Сербії та Швейцарії остаточно розподіли місця в групі 4 Дивізіону А. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Ліга націй УЄФА 2024/25, Дивізіон А, Група 4

Іспанія – Швейцарія – 3:2

Голи: Піно, 32, Хіль, 68, Сарагоса, 90+2 – Монтейру, 63, Зекірі, 85 (пен)

Сербія – Данія – 0:0

Вилучення: Павловіч, 90+2 (Сербія)

Луческу в лідерах, легіонер УПЛ забив і хапнув червону за тайм, рятівний гол Жерсона, історичне Сан-Маріно: Ліга націй

Збірні Іспанії та Швейцарії ще у попередньому турі визначились зі своїми місцями в квартеті. "Фурія" за будь-якого результату залишалася лідером, а "наті" вилетіли до дивізіону В. Луїс де ла Фуенте за такого розкладу випустив резервний склад, в якому знайшлося місце одразу трьом дебютантам – голкіперу Реміро, фулбеку Мінгесі та центрбеку Паредесу. По перерві дебютували форвард Омородіон і хавбек Барріос.

Із футболістів основної обойми в старті з'явились тільки Педрі, Фабіан Руїс, Мората та Грімальдо. Швейцарці теж розбавили склад двома новачками (Зомом і Мугаймом) та вчорашніми дебютантами – давити піренейців досвідом Мурат Якін не збирався.

Іспанці володіли м'ячем 60% часу й завдали 21 удар, а показник очікуваних голів досяг 3,3 xG. Втім, понад 2 xG потягнули на себе пенальті. Особливо багато важив гольовий епізод із першого тайму, який вмістив у себе три постріли з близької відстані. Спочатку Мвого парирував пенальті у виконанні Педрі, потім Фройлер блокував добивання Вільямса, і лише після цього ворота розстріляв Піно – 1:0.

Гості оговтались лише по перерві, вирівнявши гру й відігравшись на 63-й хвилині. Монтейру пройшов правим флангом, обігравши Грімальдо, свіжого Хіля та Паредеса, після чого прошив голкіпера з кута воротарського. От тільки вже на 68-й Хіль виправився за помилку, відновивши перевагу "Фурії" – Браян відібрав м'яч у Монтейру та прошив Мвого з мінімальної відстані. 2:1.

Швейцарія не здалася. На 85-й хвилині Фабіан Руїс збив Зекірі в карному майданчику, арбітр призначив пенальті, а сам постраждалий його і реалізував – 2:2! Втім, всього за сім хвилин свіжий Сарагоса заробив пенальті для Іспанії та сам його забив. 3:2! Саме з цим рахунком поєдинок на Тенеріфе й добіг кінця.

У паралельній зустрічі Сербія та Данія вирішували, кому виходити до плей-офф Ліги націй. Скандинавів влаштовувала й нічия, а от балканці були зобов'язані перемагати – вони відставали на два очки. Господарі так налаштувались, що виграли перший тайм за ударами з рахунком 16:3. Вони створили моментів на 1,32 очікуваних голи проти 0,26 у данців.

От тільки реалізувати бодай один шанс "братушкам" не вдалося, а в другому таймі домінування завершилось. Гості вирівняли хід зустрічі, захопивши контроль над м'ячем і йдучи на рівних за ударами – хоча серби все одно були гострішими. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию, внаслідок якої підопічні Драгана Стойковіча поборються за виживання в еліті у стикових матчах.

Шотландія сенсаційно вибила Польщу з еліти Ліги націй, Хорватія врятувала нічию з Португалією і вийшла у чвертьфінал