Іспанія влаштувала пекло для Італії

Збірна Іспанії розгромила Хорватію в першому турі, але для багатьох фанів цей успіх здавався випадковим. Великі претензії виникали до пресингу "Фурії" та відсутності хорошої реакції на перевантаження центру поля – дуже авантюрний план "картатих" із купою простору за своєю спиною міг би принести успіх, якби у них атакувальна та захисна ланка була на рівні італійської.

Тоді піренейці влаштували розгром завдяки своїй вертикалізації гри й шикарним закиданням за спину. Крім того, усі фани недооцінили Фабіана Руїса у здатності просувати м'яч – і хорватські тренери теж. Здавалося, що Лучано Спаллетті точно врахує всі ці недоліки.

Можливо, він і враховував, хоча стартовий склад після натужної звитяги над Албанією не змінився. Можливо, були якісь особливі ідеї – зокрема, "Скуадра" намагалась використовувати персональні орієнтування при пресингу, як це робила Хорватія. От тільки нічого не приносило успіху.

Іспанія просто знищувала апеннінців. Достатньо пройтись "по вершках". До 75-ї хвилини підопічні Луїса де ла Фуенте вели за ударами з рахунком 16:1 (7:1 з меж карного майданчика, 14:0 за пострілами не зі стандартів). У команди було два влучання у каркас, а за очікуваними голами "Фурія Роха" награла на 1,75 xG проти 0,09 у "адзуррі". За дотиками у штрафному Іспанія вела з рахунком 32:4.

Крім того, збірна Іспанії просто задушила Італію своїм високим пресингом. Те, що не виходило з Хорватією, максимально ефективно працювало проти чемпіонів Європи – і це при дуже сильних навичках ведення у оборонців "Скуадри". Як наслідок, загальна точність передач "адзуррі" склала 81%.

До того ж, у іспанців класно працював контрпресинг. Особливо подобалось, як після втрат вмикався Кукурелья.

Вертикалізація Іспанії – вау. Ніко Вільямс став жахом для італійців

Іспанія за останні роки славилась ватокатом з 1000 поперечних передач. Дивитись це було нецікаво, а особливої ефективності такий стиль не приносив. Луїс де ла Фуенте спростив стиль – "Фурія Роха" стала швидше просувати м'яч уперед. Команда шукала якомога більше варіантів для відрізання ліній, а також не цуралася довгих закидань за спину й діагоналей. Благо, клас дозволяє.

Це спрацювало з Хорватією, але здавалося, що піренейцям пощастило. Поєдинок з Італією продемонстрував, що це не так. Іспанія регулярно створювала моменти у швидких вертикальних атаках, а особливо виділявся лівий вінгер Ніко Вільямс. Те, що він зробив з обороною "Скуадри", словами не описати.

Представник Атлетіка виконав 11 спроб обіграшу 1-в-1 (4 успішні, стільки ж у Ямаля), завдав два постріли по воротах, віддав 4 паси під удар й взяв участь у п'яти гольових моментах. Закидував на лінію воротарського під удар Педрі, сам замикав навіс Морати головою з 6-ти метрів, обігрував Ді Лоренцо й цілив у поперечку, подавав з кутового під замикання Ле Норману – і, зрештою, організував єдиний гол.

Його італійці забили самі собі, але все почалося з точної закидушки Ніко на Морату. Той пробив головою, Доннарумма парирував, а Калафйорі підрізав сферу у сітку власних воріт. 1:0!

Це не значить, що грав один Ніко. Шикарні моменти мав Педрі, з дистанції класні постріли завдав Фабіан Руїс, з близької відстані (як і з дальньої) не забивав Мората. Усе не перелічити. Сейви Доннарумми та брак реалізації тримали Італію в грі до останнього. Тим не менш, врятуватись від поразки "Скуадра" не змогла – Іспанія перемогла й оформила достроковий вихід в 1/8 фіналу Євро-2024!