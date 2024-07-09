Збірна Іспанії підходила до поєдинку з тяжкими кадровими втратами. Карвахаль і Ле Норман пропускали матч через дискваліфікацію, а Педрі зазнав ушкодження. Існували сумніви і щодо готовності Ольмо й Фабіана Руїса, однак вони змогли вийти в основі. Зокрема, саме Ольмо прикривав позицію Педрі.

Найбільшу тривогу у піренейців викликав правий край оборони, де довелося випустити 38-річного Наваса (а поруч з ним у центрі розташувався Начо). Саме в цій зоні діяв Мбаппе. Взагалі, у французів проблем зі складом не було – Дідьє Дешам випустив прогнозований склад. Єдиним відходом від канону стала відсутність Грізманна у старті та поява Коло-Муані на вістрі атаки.

Надійний букмекер FAVBET дав прогноз на матч збірної Англії проти Нідерландів в 1/2 фіналу Євро-2024. Коефіцієнт на перемогу команди Гарета Саутгейта – 2,76. На тріумф "ораньє" фахівці дають 3,25.

Вболівай та роби прогнози. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433. "Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйся правил (принципів) відповідальної гри".

Рішення принесло успіх вже на 9-й хвилині. Дембеле змістився в центр і виконав переведення на лівий фланг, а Мбаппе без спротиву з боку Наваса подав на дальню стійку – Коло-Муані ж замкнув головою. 0:1! Це був перший гол "гальських півнів" на Євро-2024, забитий з гри.

Доволі прикрий гол для іспанців, враховуючи їхній момент за п'ять хвилин до цього. Ямал хитнув захисника й закинув на ліні воротарського, однак Фабіан Руїс при ударі головою схибив. Якби на 15-й Мбаппе ще й забив з перспективного штрафного, то це б взагалі була катастрофа – втім, Кіліан поцілив у стінку.

"Ле Бле" не зрозуміли натяку від Ямала, за що жорстко поплатитись. На 21-й хвилині 16-річний юнак змістився з правого флангу в центр і завдав обвідного удару метрів з 23-х. Точно в дальню дев'ять, без шансів для воротаря! Цікаво, що рік тому Ламін забив ідентичний гол французам на Євро U17.

А ще за чотири хвилини збірна Іспанії вийшла вперед. І знову не обійшлося без Ямала – Ламін зайшов у центр і знайшов Ольмо між лініями. Дані прийняв пас і перевів Навасу на правий фланг, а сам побіг відкриватись на лінію карного майданчика.

Хесус спробував виконати подачу, яку захисники винесли точнісінько на Ольмо. Дані з місця переграв Чуамені та потужним пострілом поцілив під дальню стійку – 2:1!

Надалі команди демонстрували цікавий футбол. Було приємно дивитись не тільки на "Фурію Роху", а й на "Ле Бле". Загалом, у матчі відчувалася перевага підопічних Луїса де ла Фуенте, яка цілком могла вилитись у третій гол до перерви – після лонгшоту Фабіана Руїса на 36-й хвилині м'яч рикошетом пройшов повз каркас воріт. Меньян вже не рухався...

На перерву команди відправились за рахунку 2:1. Французам треба було відігруватись, однак другий тайм давався команді непросто. Були розміни на зустрічних курсах, були хороші індивідуальні рішення, були напружені відрізки – але не було моментів. Винятком став епізод на 64-й хвилині, коли Упамекано небезпечно пробивав головою. Повз ворота.

Вихід Камавінги, Грізманна й Барколя замість Канте, Коло-Муані та Рабйо не дуже допомагав "Ле Бле". Іспанія при цьому виглядала переконливо. Можливо, в цьому допоміг вихід центрбека Вівіана замість Наваса (Начо змістився на позицію Хесуса). Ямал же на 81-й хвилині налякав фірмовим зміщенням з ударом у дальній – над поперечиною!

Мбаппе на 88-й хвилині міг врятувати Францію від поразки, перегравши Вівіана в штрафному та завдавши удару, але Кіліана знову підвела точність. Після цього Іспанія довела матч до вольової перемоги. "Фурія Роха" – перший фіналіст чемпіонату Європи-2024!