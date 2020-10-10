Збірна Іспанії приймає національну команду Швейцарії в рамках 3-го туру Ліги націй. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Іспанія – Швейцарія стартує о 21:45 за Києвом. Це 3-й тур групи А4, в якій виступає і збірна України. Поєдинок проходить у Мадриді на стадіоні Альфредо Ді Стефано, трансляцію можна переглянути на телеканалі "Футбол 2".

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Іспанія лідирує у квартеті, набравши 4 очки у двох турах. У швейцарців 1 пункт та остання позиція. Втім, у випадку перемоги гостей вони можуть обійти Україну, яка в паралельному матчі приймає Німеччину. В такому разі команда Шевченка взагалі ризикує опуститися на останню сходинку групи, якщо програє Бундестім на НСК Олімпійський. До слова, вже 13 жовтня команда Луїса Енріке зіграє у Києві проти "синьо-жовтих".

Іспанія – Швейцарія: склади команд на матч Ліги націй

Іспанія: Де Хеа – Навас, Рамос, Торрес, Гайя – Меріно, Бускетс,Ольмо – Фаті, Ферран Торрес – Оярсабаль

Запасні: Кепа, Сімон, Льоренте, Регілон, Себальйос, Морено, Каналес, Траоре, Гарсія, Родрі, Родріго, Серхі Роберто

Швейцарія: Зоммер – Відмер, Ельведі, Шер, Родрігес, Беніто – Соу, Джака, Фройлер – Мехмеді, Сеферовіч

Запасні: Мвого, Омлін, Омерагіч, Джюмерт, Іттен, Варгас, Цубер, Фасснахт, Лотомба, Гаврановіч, Фернандес, Шакірі.