Іспанія – Румунія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Іспанії обіграла Румунію в рамках 10-го туру відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Іспанія – Румунія.

Іспанія на мадридському Ванда Метрополітано не залишила жодних шансів збірній Румунії, забивши у ворота суперника п'ять "сухих" мячів.

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Таким чином, збірна Іспанії набрала 26 очок і завершила відбір на Євро-2020 у статусі лідера групи F. "Фурія Роха" стала одніє з п'яти команд, які завершили кваліфікацію без поразок.