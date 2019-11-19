Іспанія – Румунія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Євро-2020 — 00:33 506
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Луїс Енріке близький до повернення у збірну Іспанії – Морено готовий поступитися місцем
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Данія та Швейцарія вийшли на Євро-2020, Італія забила 9 голів Вірменії – відомі вже 19 учасників фінальної частиниЄвро-2020 — 18 лист 4332
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Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні вже знають коло суперників – у нас вузький вибір, у Роналду група смертіЄвро-2020 — 18 лист 84643
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"Лунін не має майбутнього в Реалі": чому Роналдо не буде покараний за простій українця, але прорив вже близькоІспанія — 18 лист 13828
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"Бєсєдін шокував Маракану". Сербські ЗМІ – про холодний душ, урок від своїх фанів для українців і любов до ШевченкаЄвро-2020 — 18 лист 31190