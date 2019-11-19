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Іспанія – Румунія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

09:12 83 Читать на русском
Іспанія – Румунія – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Іспанія – Румунія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Іспанії обіграла Румунію в рамках 10-го туру відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Іспанія – Румунія.

8’ Фабіан Руїс
33’ Жерар Морено
43’ Жерар Морено
45’ Адріан Рус
90+2’ Мікель Оярсабаль
 
8’ Фабіан Руїс
33’ Жерар Морено
43’ Жерар Морено
45’ Адріан Рус
90+2’ Мікель Оярсабаль

Іспанія на мадридському Ванда Метрополітано не залишила жодних шансів збірній Румунії, забивши у ворота суперника п'ять "сухих" мячів.

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Таким чином, збірна Іспанії набрала 26 очок і завершила відбір на Євро-2020 у статусі лідера групи F. "Фурія Роха" стала одніє з п'яти команд, які завершили кваліфікацію без поразок.

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Відеоновини Євро-2020 Іспанія Іспанія Румунія Румунія Іспанія - Румунія
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