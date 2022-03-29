Товариські матчі

Англія – Кот-д'Івуар – 3:0

Голи: Воткінс, 31, Стерлінг, 45, Мінгс, 90+4

Іспанія – Ісландія – 5:0

Голb: Мората, 37, 39, Піно, 47, Сарабія, 61, 73

Нідерланди – Німеччина – 1:1

Голb: Бергвейн, 68 – Мюллєр, 45+1

Туреччина – Італія – 2:3

Голи: Ундер, 4, Дурсун, 83 – Крістанте, 35, Распадорі, 39, 69

Уельс – Чехія – 1:1

Голи: Колвілл – Соучек, 32

Франція – ПАР – 5:0

Голи: Мбаппе, 23, 74 (п), Жиру, 33, Бен Єддер, 81, Гендузі, 90+2

Команди, які вже вирішили завдання щодо потрапляння на ЧС-2022 або ж провалили кваліфікацію, тепер грають товариські матчі. У найстатуснішому поєдинку вечора Нідерланди розписали нічию з Німеччиною. Уельс, з яким Україна ще може зустрітися у відборі на чемпіонат світу, також розійшовся миром – з Чехією.

Португалія вийшла на ЧС-2022, впевнено перегравши Північну Македонію завдяки дублю Бруну Фернандеша

Англія та Іспанія здобули впевнені перемоги. У випадку піренейців можна говорити навіть гучніше. "Фурія Роха" розтоптала Ісландію, забивши п'ять "сухих" м'ячів.

Італія знову не їде на Мундіаль. Роберто Манчіні не пішов у відставку, а пообіцяв різкі реформи. Сьогодні ми побачили оновлену Скуадру Адзурру. На полі з'явилося багато молоді. Це й стало вирішальним фактором. Доннарумма знову зіграв неоднозначно – кілька блискучих сейвів та кілька провалів, зокрема під час першого пропущеного. Героєм став 22-річний Распадорі, який оформив дубль. "Нова" Італія почала з нервової, але перемоги.