Іспанія розтоптала Ісландію, "нова" Італія нервово обіграла Туреччину, мир Німеччини та Нідерландів: товариські матчі
Найсильніші збірні світу зіграли низку товариських матчів. Рахунки та короткий огляд – у цій новині на "Футбол 24.
Товариські матчі
Англія – Кот-д'Івуар – 3:0
Голи: Воткінс, 31, Стерлінг, 45, Мінгс, 90+4
Іспанія – Ісландія – 5:0
Голb: Мората, 37, 39, Піно, 47, Сарабія, 61, 73
Нідерланди – Німеччина – 1:1
Голb: Бергвейн, 68 – Мюллєр, 45+1
Туреччина – Італія – 2:3
Голи: Ундер, 4, Дурсун, 83 – Крістанте, 35, Распадорі, 39, 69
Уельс – Чехія – 1:1
Голи: Колвілл – Соучек, 32
Франція – ПАР – 5:0
Голи: Мбаппе, 23, 74 (п), Жиру, 33, Бен Єддер, 81, Гендузі, 90+2
Команди, які вже вирішили завдання щодо потрапляння на ЧС-2022 або ж провалили кваліфікацію, тепер грають товариські матчі. У найстатуснішому поєдинку вечора Нідерланди розписали нічию з Німеччиною. Уельс, з яким Україна ще може зустрітися у відборі на чемпіонат світу, також розійшовся миром – з Чехією.
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Англія та Іспанія здобули впевнені перемоги. У випадку піренейців можна говорити навіть гучніше. "Фурія Роха" розтоптала Ісландію, забивши п'ять "сухих" м'ячів.
Італія знову не їде на Мундіаль. Роберто Манчіні не пішов у відставку, а пообіцяв різкі реформи. Сьогодні ми побачили оновлену Скуадру Адзурру. На полі з'явилося багато молоді. Це й стало вирішальним фактором. Доннарумма знову зіграв неоднозначно – кілька блискучих сейвів та кілька провалів, зокрема під час першого пропущеного. Героєм став 22-річний Распадорі, який оформив дубль. "Нова" Італія почала з нервової, але перемоги.