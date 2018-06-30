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Іспанія – Росія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

10:20 369 Читать на русском
Іспанія – Росія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018
Іспанія – Росія: прогноз на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018

Іспанія та Росія зустрінуться у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 в Москві. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Іспанія – Росія відбудеться 1 липня на стадіоні Лужнікі. Початок гри – 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Букмекерська контора William Hill явним фаворитом протистояння бачить Іспанію. На перемогу "фурії рохи" в основний час пропонують коефіцієнт 1.57, а на те, що вона пройде в наступний раунд – 1.28.

Успіх Росії за підсумками двох таймів оцінюється солідним коефіцієнтом 6.5, нічия – 3.75. На вихід господарів турніру у чвертьфінал після додаткового часу чи пенальті можна поставити за 3.5.

Аналітики авторитетної контори Bwin не вірять в росіян ще більше. На їхню перемогу в основний час дають коефіцієнт 7. Тоді як вікторія Іспанії оцінюється в 1.55, а нічия – в 3.8.

На вихід піренейців в 1/4 фіналу пропонують поставити з мізерним коефіцієнтом 1.22. Сенсаційний прохід Росії в основний чи додатковий час, або ж в серії пенальті, оцінюється коефіцієнтом 4.

Нагадаємо, Росія вийшла у 1/8 фіналу з другого місця групи А, набравши 6 очок. Іспанія в останній момент виграла квартет В, врятувавши нічию з Марокко.

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ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
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1
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:
5
год
:
37
хв
Росія
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ЧС 2018 Іспанія Іспанія Росія Росія Іспанія - Росія
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