Іспанія – Росія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Іспанія та Росія зустрічаються у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018. Наставники команд визначились зі стартовими складами.

Матч та онлайн-трансляція Іспанія – Росія стартували о 17:00. Переможець цієї пари у чвертьфіналі зустрінеться з Данією або Хорватією.

Іспанія – Росія – відео гола

Іспанія вийшла у плей-офф з першого місця групи В, де її суперниками були Португалія, Марокко та Іран. Росія здобула путівку в 1/8 фіналу з квартету А, обігравши Саудівську Аравію з Єгиптом і поступившись Уругваю.

Іспанія: Де Хеа – Начо, Піке, Рамос, Альба – Бускетс, Коке – Сілва, Іско, Асенсіо – Коста.

Росія: Акінфєєв – Фернандес, Ігнашевіч, Кутєпов, Кудряшов, Жирков – Самедов, Зобнін, Кузяєв, Головін – Дзюба.

Іспанія – Росія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Стартовий склад збірної Іспанії:

OFICIAL | ¡ONCE DE ESPAÑA! ¡Estos son los elegidos!



Queremos sentir tu aliento en Moscú, tu apoyo... ¡No importan los kilómetros!

¡CONTAMOS CONTIGO!



¡VAMOS, ESPAÑA!#HagamosQueOcurra #Rusia2018 pic.twitter.com/LBSJFuOwwH — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 1 липня 2018 р.

Стартовий склад збірної Росії: