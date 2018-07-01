Іспанія – Росія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Іспанія та Росія зустрічаються у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018. Наставники команд визначились зі стартовими складами.
Матч та онлайн-трансляція Іспанія – Росія стартували о 17:00. Переможець цієї пари у чвертьфіналі зустрінеться з Данією або Хорватією.
Іспанія – Росія – відео гола
Іспанія вийшла у плей-офф з першого місця групи В, де її суперниками були Португалія, Марокко та Іран. Росія здобула путівку в 1/8 фіналу з квартету А, обігравши Саудівську Аравію з Єгиптом і поступившись Уругваю.
Іспанія: Де Хеа – Начо, Піке, Рамос, Альба – Бускетс, Коке – Сілва, Іско, Асенсіо – Коста.
Росія: Акінфєєв – Фернандес, Ігнашевіч, Кутєпов, Кудряшов, Жирков – Самедов, Зобнін, Кузяєв, Головін – Дзюба.
Іспанія – Росія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018
Стартовий склад збірної Іспанії:
Стартовий склад збірної Росії: