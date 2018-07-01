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Іспанія – Росія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

16:56 3313 Читать на русском
Іспанія – Росія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018
Іспанія – Росія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Іспанія та Росія зустрічаються у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018. Наставники команд визначились зі стартовими складами.

Матч та онлайн-трансляція Іспанія – Росія стартували о 17:00. Переможець цієї пари у чвертьфіналі зустрінеться з Данією або Хорватією.

Іспанія – Росія – відео гола

Іспанія вийшла у плей-офф з першого місця групи В, де її суперниками були Португалія, Марокко та Іран. Росія здобула путівку в 1/8 фіналу з квартету А, обігравши Саудівську Аравію з Єгиптом і поступившись Уругваю.

Іспанія: Де Хеа – Начо, Піке, Рамос, Альба – Бускетс, Коке – Сілва, Іско, Асенсіо – Коста.

Росія: Акінфєєв – Фернандес, Ігнашевіч, Кутєпов, Кудряшов, Жирков – Самедов, Зобнін, Кузяєв, Головін – Дзюба.

Іспанія – Росія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Стартовий склад збірної Іспанії:

Стартовий склад збірної Росії:

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія

live 25'
1 : 0
Росія
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