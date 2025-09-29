На чемпіонаті світу 2025 серед команд U-20 відбулись чергові матчі. Звіт та результати поєдинків – у цій новині на "Футбол 24".

ЧС-2025 U-20, 1-й тур

Група D

Італія U-20 – Австралія U-20 – 1:0

Голи: Манніні, 10 (пен)

Куба U-20 – Аргентина U-20 – 1:3

Голи: Перес 45+4, – Сарко, 4, 41, Субіабре, 90

Група C

Бразилія U-20 – Мексика U-20 – 2:2

Голи: Коутінью, 21, Луджі, 76, – Фігуероа, 10, Очоа, 86

Марокко U-20 – Іспанія U-20 – 2:0

Голи: Забірі, 54, Яссін, 58

Італія U-20 з мінімальним рахунком здобула перемогу над Австралією U-20. Єдиний гол у матчі забив Манніні з пенальті. Італійці могли б забити більше, але підвела реалізація, яка була не на рівні.

Марокко U-20 нагадало Іспанії U-20 ЧС-2022. Попри те, що іспанці мали величезну перевагу у володінні, суперник намагався ловити їх на контратаках. Одна з них призвела до гола, а за чотири хвилини Марокко встановило остаточний рахунок.

Бразилія U-20 та Мексика U-20 видали результативний матч, зігравши внічию 2:2. Мексика зуміла уникнути поразки перед фінальним свистком.

У іншому дуеті цього ігрового дня Куба U-20 поступилася Аргентині U-20. Аргентинці оформили комфортну перевагу у два м'ячі ще в першому таймі. Куба зуміла відіграти один м'яч, але переломити хід зустрічі не вдалося.

