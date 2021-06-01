Іспанія презентувала дві форми на Євро-2020 / твіттер "Фурії Рохи"

"Фурія Роха" обрала варіанти форми на цьогорічний форум, повідомляє офіційний Instagram збірної.

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Основний комплект іспанців виконаний у традиційних барвах. Футболки будуть червоними з жовтими смугами на плечах, а шорти та гетри – синіми. Натомість друга форма буде білою із сірими малюнками на животі та спині. Воротарі збірної Іспанії зіграють в помаранчевому екіпіруванні. Технічним спонсором збірної є німецький виробник Adidas.

До слова, на груповому етапі Євро-2020 Іспанія зустрінеться із командами Швеції, Словаччини та Польщі.

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