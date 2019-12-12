Іспанія перед стартом на Євро-2020 проведе спаринг з чинними чемпіонами континенту

Визначився ще один суперник збірної Іспанії у підготовці до чемпіонату Європи 2020 року.

Команда Луїса енріке завершить підготовку до Євро-2020 товариським матчем з Португалією, який відбудеться 5 червня, про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Іспанії.

Луїс Енріке оцінив перспективи збірної Іспанії після жеребкування Євро-2020

Зазначається, що зустріч з Кріштіану Роналду і Ко відбудеться на мадридському стадіоні Ванда Метрополітано.

До слова, "Фурія роха" також запланувала товариські поєдинки про збірних Німеччини (26 березня) та Нідерландів (29 березня).

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Нагадаємо, на чемпіонаті Європи 2020 року Іспанія зіграє у групі E зі Швецією, Польщею та переможцем плей-офф Ліги націй шляху B.