"Ле Норман та Мората одужали і зможуть грати. Ми завжди граємо з центральним нападником. Там можуть грати Оярсабаль, Дані Ольмо теж, Меріно грав під номером 10... Оберемо стартовий склад із фантастичних гравців для цього дуже складного матчу.

Зірка збірної Іспанії спровокував скандал після матчу з Нідерландами – Куман і Сімонс відповіли нахабі

Мені не потрібно просити, щоб команда докладала зусиль, вони й так віддають усе. Це природно для них, вони безкорисливі і працюють виключно старанно. Постараємося мінімізувати потенціал, який є у Нідерландів, але вони дуже хороша команда.

Це дивно: володіли м'ячем більше, більше били по воротах і в нас таке відчуття, що ми були у владі суперника. Вони чудова команда, і це нормально, що в певні моменти вони беруть ініціативу на себе. З нашою зброєю ми здатні ускладнити їм життя. Спробуємо бути надійнішими в обороні і, звісно, покажемо ту саму ефективність і талант у фазі нападу, але нехай ніхто не забуває, що ми били по воротах більше, ніж Нідерланди. Гра могла б стати фіналом чемпіонату Європи. Слава богу, вони сказали, що Ліга націй нецікава.

Ніхто не незамінний. Тут головне – команда, відданість справі та солідарність. Для багатьох поява Хьойсена, безумовно, стане відкриттям. Він із нами вже деякий час, із Санті Денією в команді U-21. Багато хто з гравців, яких ви називаєте сюрпризами, такими не є. Іспанський футбол – невичерпне джерело талантів.

Проблема з перемогами полягає в тому, що до них звикаєш, і складно втратити перевагу. Ми хочемо продовжувати в тому ж дусі, знаючи, що випробування стають складнішими з кожним днем. Наші суперники пізнають тебе краще з кожним днем і дуже хороші.

Слова Ніко Вільямса? Це був дуже розмовний коментар, і в ньому не було нічого, що межувало б із неповагою. Проігноруймо цей вислів. Ми обов'язково опинимося на висоті", – цитує де ла Фуенте Marca.

Ніко Вільямс спровокував невеличкий скандал після першої гри з Нідерландами (2:2), заявивши, що Іспанія обов'язково переможе у матчі-відповіді.

Англія перемогла Албанію в першому матчі з Тухелем – вундеркінд Арсенала забив у дебюті, Беллінгем побив рекорд Руні