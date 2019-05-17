Іспанія оголосила заявку на матчі євровідбору – ветерани повертаються до складу

Збірна Іспанії визначилась зі списком викликаних гравців на два найближчі матчі відбору.

У команді знайшлося місце для кількох визнаних ветеранів.

Абелардо – перший кандидат на заміну Енріке в збірній Іспанії

Мова йде про півзахисника Вільяреала Санті Касорлу та його колегу за амплуа із Севільї Хесуса Наваса. Перший не грав за "селексьон" з 2015 року, другий – з 2014. Слід додати, що склад оголосив не головний тренер збірної Луїс Енріке, а його асистент Роберт Морено. Раніше іспанська преса повідомляла про проблеми в сім'ї колишнього наставника Барселони.

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Суперниками Іспанії у цих зустрічах стануть збірні Фарерських островів та Швеції.