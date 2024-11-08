Збірна Іспанії визначилася зі складом, який завершить груповий етап Ліги націй двома матчами в листопаді.

Головний тренер "Фурії" Луїс де ла Фуенте викликав 26 виконавців – 3 воротарів, 8 захисників, 7 півзахисників та 8 нападників.

Зірку Барселони покалічили серби під час матчу ЛЧ – на обличчя наклали 10 швів

У складі знайшлося місце трьом дебютантам. Центрхав Барселони Марк Касадо став відкриттям нинішнього сезону, а форвард Саму Омородіон наколотив 11 голів у 12 матчах за Порту. Виклик Айтора Паредеса радше вимушений – представник Атлетіка отримав шанс завдяки травмі Пау Кубарсі.

У листопаді Іспанія завершить груповий етап Ліги націй двома матчами – виїзд в Данію 15-го та прийом Швейцарії 18-го. Чемпіони Європи вже гарантували собі вихід у плей-офф, але явно не проти зберегти і першу сходинку.

Північна Корея здолала Іспанію у фіналі жіночого ЧС U-17 та відібрала статус найтитулованішої команди в історії турніру