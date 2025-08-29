Наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оголосив імена гравців, які візьмуть участь у матчах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Стали відомі імена футболістів, які зможуть взяти участь у вересневих матчах збірної Іспанії проти збірних Болгарії та Туреччини.

Воротарі: Унаї Сімон, Давід Райя, Алехандро Реміро;

Захисники: Даніель Карвахаль, Педро Порро, Робін Ле Норман, Пау Кубарсі, Даніель Вівіан, Дін Хьойсен, Алекс Грімальдо, Марк Кукурелья;

Півзахисники: Родрі, Мартін Субіменді, Мікель Меріно, Педрі, Гаві, Фермін Лопес, Фабіан Руїс;

Нападники: Ламін Ямаль, Ніко Вільямс, Єремі Піно, Дані Ольмо, Альваро Мората, Мікель Оярсабаль, Ферран Торрес, Хесус Родрігес.

Варто зазначити, що голкіпер Барселони Жоан Гарсія залишився поза заявкою збірної Іспанії, а також повернення в склад "фурії рохи" Родрі та Карвахаля.

