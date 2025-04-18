Виступи Лаціо та Атлетіка в 1/4 фіналу Ліги Європи офіційно визначили, яка з країн разом з Англією матиме одразу 5 команд у наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Після виходу Атлетіка у півфінал Ліги Європи та сенсаційного вильоту Лаціо від Буде-Глімта, Іспанія офіційно здобула п'яту путівку до Ліги чемпіонів 2025/26, повідомляє Marca.

Челсі несподівано поступився Легії, але пробився у півфінал Ліги конференцій, Юргорден в овертаймах дотис Рапід

Наразі на вихід в Лігу чемпіонів наступного сезону претендують Барселона, Реал, Атлетіко, Атлетік та Вільяреал. Але Іспанія може отримати ще одне додаткове місце у найпрестижнішому турнірі Європи. Станеться це у випадку тріумфу Атлетіка в Лізі Європи та непотрапляння басків у топ-4.

Таким чином, Рома Артема Довбика отримала невеселі новини щодо перспектив на потрапляння в Лігу чемпіонів наступного сезону. "Вовкам" необхідно потрапити у четвірку найкращих, за 6 турів до кінця випередивши Лаціо, Болонью та Ювентус. Попри відставання від четвертого місця на 5 очок, римляни в цьому сезоні ще зіграють з Інтером, Міланом, Фіорентиною та Аталантою.

МЮ створив камбек року в битві з 9 голами й прорвався у півфінал ЛЄ, Тоттенхем і Атлетік в 1/2, Лаціо сенсаційно вилетів