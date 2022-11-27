Іспанія розписала нічию з Німеччиною в рамках 2-го туру групового етапу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Перший по-справжньому топовий матч на ЧС-2022 виправдав очікування. Команди видали поєдинок, гідний фіналу турніру. Іспанія домінувала в першому таймі, але відкрити рахунок зуміла лише по перерві, коли німці почали небезпечно відповідати. Зрештою, підопічні Хансі Фліка змогли врятуватися від поразки.

Німеччина врятувала нічию з Іспанією в топ-матчі ЧС-2022 – несподіваний герой зламав гру та дав відкоша потужній "Фурії"

Відтак, Німеччина набрала перше очко на ЧС-2022. Іспанія з чотирма пунктами в активі одноосібно лідирує в квартеті Е.