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Іспанія може прийняти Україну на тренувальній базі Реала

6 липня 23:44 - Читать на русском
Іспанія може прийняти Україну на тренувальній базі Реала
Збірна України / Фото з відкритих джерел

Збірна Іспанії може зіграти з Україною на арені, яка вміщує всього шість тисяч місць.

Федерація футболу Іспанії розглядає три варіанти проведення домашнього матчу "червоної фурії" проти України у Лізі націй, повідомляє видання Marca.

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Серед кандидатів – домашня арена Леганеса Мунісіпаль де Бутарке і домашній стадіон Хетафе Колісеум Альфонсо Перес. Місткість арени "пепінерос" – 12 450 глядачів, а "темно-синіх" – 17 000.

Окрім того, іспанці можуть провести цю зустріч на стадіоні Альфредо Ді Стефано (базі Реала), де після відновлення Ла Ліги проводять домашні матчі підопічні Зідана. Ця арена розрахована лише на 6 тисяч місць.

Матч відбудеться 6 вересня. Нагадаємо, окрім Іспанії суперниками України у Лізі націй будуть Німеччина та Швейцарія.

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Колісеум Альфонсо Перес Хетафе Хетафе Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Іспанія Україна Україна Збірна України Леганес Леганес Мунісіпаль де Бутарке Ліга націй
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