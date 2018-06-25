Іспанія – Марокко: прогноз на матч ЧС-2018

Іспанія та Марокко зустрінуться у матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 у Калінінграді. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Іспанія – Марокко відбудеться 25 червня на стадіоні Калінінград Арена. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Іспанія – Марокко, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної букмекерської контори Willam Hill явним фаворитом протистояння називають команду Іспанії. Коефіцієнт на перемогу європейців становить 1.33, а потенційний тріумф марокканців оцінюється балом 10.00. На нічию ставлять 4.80.

Букмекери з Bwin у Марокко вірять ще менше. На перемогу команди Єрро ставлять коефіцієнт 1.33, нічия оцінюється у 5.00, перемога африканців – 10.50.

Нагадаємо, у Іспанії після 2 турів в активі 4 очки, як і в Португалії. У Марокко 0 балів, тому команда втратила всі шанси на вихід з групи. А от Іспанії для виходу в 1/8 фіналу необхідно зіграти бодай унічию. Більше того, навіть поразка виведе піренейців далі за умови перемоги Португалії у матчі з Іраном.