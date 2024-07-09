Збірна Іспанії в рамках 1/2 фіналу Євро-2024 зіграє з Францією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ось ми й підійшли до стадії півфіналів Євро-2024. Афіша першого з них виглядає фантастично, однак вболівальники бачили матчі Франції на турнірі, а тому не очікують на феєрію. Доводиться вигадувати додаткові сенси. Так ось лейт-мотивом сьогоднішнього вечору є битва вічних футбольних ворогів – видовищності та гри на результат.

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Можна сказати, що матч між Іспанією та Францією уособлює весь Євро-2024. "Фурія Роха" з відривом лідирує за очікуваними голами (10,2 xG з гри), ударами (100), а за плечима – п'ять перемог з двома розгромами (3:0 проти Хорватії, 4:1 з Грузією), 20:4 за ударами проти Італії та тріумф над одним із фаворитів. Франція ж дійшла до півфіналу, забивши тричі – два з пенальті, один автогол.

Прогноз на матч Іспанія – Франція від ліцензійного букмекера GGBET: підопічні Луїса де ла Фуенте переможуть (коефіцієнт 2,79), а екстра-таймів не буде (коефіцієнт 1,37). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

У Дідьє Дешама розмова з хейтерами коротка: "Не подобається – не дивись". Не дивно, що французів порівнють зі збірною Гарета Саутгетйта, однак між цими командами є велика різниця. "Ле Бле", при всьому прагматизмі, демонструють високу якість футболу.

Так, вони не забили жодного гола з гри, однак завдали 86 ударів сумарною гостротою в 7,2 очікуваних голи. Щоправда, з них не назбирається і десятка гострих моментів, а середня гострота складає мізерні 0,08 xG – зате у "гальських півнів" немає проблем із доставкою м'яча в ключові зони.

Саме Франція лідирує на Євро-2024 за дотиками у штрафному (164). За кількістю / якістю просувань через пас та дриблінг до карного майданчика та на останню третину "Ле Бле" входять у топ-3. За багатьма показниками підопічні Дідьє Дешама йдуть трішки вище за Іспанію.

А ще у них прекрасна оборона. Біля французьких воріт пригадується не більше 2-3 моментів за турнір. Суперники завдали 42 постріли, однак награли тільки на 3,7 xG з гри.

Успіх пояснюється пргматизмом і кадровою міццю – зокрема, наявністю Канте, колосальний вплив якого не описати цифрами. Також слід відзначити Меньяна з його 94% сейвів на Євро-2024. Востаннє такий же показник видавав Касільяс на Євро-2012.

Що найбільш важливо, збірна постійно демонструє різниий футбол. З Австрією зосередились на контратаках, проти Нідерландів грали максимально обережно, а на Польщі відточили ідею з перевантаженням лівого флангу під комбінації з Мбаппе. Свої тактичні родзинки були і в плей-офф.

Навряд чи Францію можна назвати командою без слабких місць, але досі її ніхто серйозно не перевіряв. У "Ле Бле" могли виникати якісь індивідуальні запаморочення, але не системні. Втім, Іспанії цілком до снаги стати першою масштабною проблемою Дідьє Дешама – "Фурія Роха" сильніша за усіх попередніх суперників.

Луїса де ла Фунте страшно критикували протягом кваліфікації. Фани не звикли до відсутності ультимативного контролю м'яча, а кадрове оновлення потребувало експериментів зі складом. Терпіння федерації принесло успіх – на Євро-2024 "Фурія" виграла п'ять матчів поспіль, а можлива звитяга над Францією встановить рекорд для чемпіонатів Європи. Загалом, із моменту приходу Де ла Фуенте на початку 2023 року Іспанія виграла 79% матчів (15 із 19-ти) – найкращий показник серед усіх європейських збірних.

Найбільшу небезпеку для "Ле Бле" становлять піренейські вінгери. Особливо вражає Ямал – 16-річний школяр на цьому турнірі створив аж 14 гольових нагод, включно з асистом у півфіналі проти Німеччини. Це найкращий показник збірної за останні 12 років, з часів легендарного перфомансу Хаві на Євро-2012 (25 нагод).

Жоден тінейджер за попередні 58 років не демонстрував таких цифр під час топ-турнірів збірних. Втім, ледь не у половині випадків до атаки за участі Ямала дотичним був Ніко Вільямс, який феєрить на лівому фланзі. Взагалі, разом з Ольмо ця трійка лідирує за середнім показником очікуваних асистів на Євро-2024.

"Фурія Роха", як і "Ле Бле", не залежить від контролю м'яча. Звісно, підопічні Луїса де ла Фунте намагаються грати з ним у більшості випадків, однак за необхідності команда опускається до 47-48% володіння – як проти Хорватії та Німеччини. За такого малюнку гри Іспанія все одно залишається вкрай небезпечною, розкидуючи діагоналі та передачі за спину. У складі є Родрі, Фабіан Руїс, Мората, Ямал і Вільямс, тож проблем з просуванням не виникає.

Показовим став піфінал проти Німеччини, коли суперник увімкнув агресивний пресинг і максимальний рівень жорсткості. Бундестім вдалося нейтралізувати вплив Родрі й серйозно нашкодити білд-апу "Фурії", однак перманентно прибити іспанські розіграші не вдалося навіть такій сильній команді. Допомагали як тактична варіативність (зокрема, просування Ляпорта та лонгболи Ле Нормана), так і височенний клас футболістів.

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

От тільки перемога над господарями Євро-2024 далася надзвичайно важкою ціною. Через пошкодження табір покинув Педрі, а участь Ольмо та Фабіана Руїса залишається під питанням. Крім того, на дискваліфікації нарвались Карвахаль і Ле Норман.

Ольмо та Фабіана, ймовірно, замінять Фермін Лопес і Меріно, а діру в центрі оборони повинен закрити Начо. Найбільш страшною втратою є Карвахаль – на його позиції може вийти тільки 37-річний Навас. Можна навіть не сумніватись, що Мбаппе кинуть саме на його фланг.

Фото: James Baylis - AMA/2024 AMA Sports Photo Agency

Результат цього протистояння легко спрогнозувати. Якщо ж перевести сюди Начо, то в центрі оборони доведеться розташувати резервіста Вівіана. Проблема ускладнюється тим фактом, що навіть в основному складі оборона "Фурії Рохи" мала великі труднощі з контролем флангів.

Вільямс і Ямал не встигають / забувають допомагати своїм фулбекам, чим впевнено користувались у плей-офф. Грузини зламували фланги простим маневром з витягуванням фулбеків у центральну зону, а німці розхитували короткими пасами з різким переведенням. У французів же на краю атаки розташовані Мбаппе та Дембеле.

"Суперкомп'ютер" Opta на основі 10 тисяч симуляцій матчу. "Фурія" тріумфувала в 38,2% обрахунків, "Ле Бле" – в 31,8%. Щоправда, цей суперкалькулятор вже прославився перед чвертьфіналом, давши Іспанії вищу ймовірність проходу до 1/2 фіналу, а Німеччині – вищу ймовірність перемоги над Іспанією.

В реальності все залежатиме від складу піренейців, а також від купи випадковостей. В цілому, аналітики побоюються за підопічних Луїса де ла Фуенте, адже настільки незручного опонента збірна ще не бачила. Видовищні колективи доволі часто зустрічаються з проблемами у матчах проти прагматичних команд, заточених на результат.

Як би там не було, сьогодні хочеться побачити яскравий футбол. Досить вже прагматики.

Орієнтовні склади на матч Іспанія – Франція

Іспанія: Сімон – Навас, Начо, Ляпорт, Кукурелья – Ольмо, Родрі, Фабіан Руїс – Ямал, Мората, Вільямс

Франція: Меньян – Кунде, Саліба, Упамекано, Тео Ернандес – Канте, Чуамені, Рабйо – Дембеле, Грізманн, Мбаппе

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