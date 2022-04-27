УАФ отримала ліки, устаткування й продукти харчування від іноземних партнерів, повідомляє сайт асоціації.

Єзерський продає футболку володаря "Золотого м'яча" задля допомоги українцям – чимала стартова ціна

Одну тисячу турнікетів та ліки надіслав в Україну іспанський Хетафе. Шість дефібриляторів із власної ініціативи та за підтримки колег, які побажали залишитися неназваними, придбав і переслав лікар збірної Ліхтенштейну Екі Герман. А з Естонії надійшли продукти харчування.

Павелко, Михайличенко й Костюченко допомогли розвантажити цю партію допомоги, передали її лікарням, які піклуються пораненими воїнами, й подякували партнерам за допомогу.

Росія напала на Україну: зірки Динамо чекають визволення з окупації, екс-гравець збірної годує захисників (LIVE)