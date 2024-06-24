Іспанці мінімально здолали албанців (1:0) у третьому турі чемпіонату Європи. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Веселий дубль Іспанії

Іспанія достроково виграла групу після перемог над Хорватією та Італією. Тому на матч з аутсайдером Луїс де ла Фуенте випустив повністю другий склад. Таке рішення подарувало яскравий футбол – іспанський дубль натхненно атакував. Футболісти не боялись за результат і за своє місце в старті.

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"Фурія" ще до перерви завдала 8 ударів з меж штрафного майданчика. Ольмо відкривався між лініями, Ферран вбігав у зони завершення. Саме вони створили гол: Ляпорт знайшов Ольмо класним пасом у розріз, а той елегантно покотив під удар Торресу.

Навас і Грімальдо постійно загострювали з флангів: справа летіли подачі в боротьбу, зліва надходили націлені простріли. Обидва фулбеки викотили під хороші удари Меріно. Ольмо не влучив по м'ячу після якісного пасу Наваса, а Торрес погано замкнув навіс Грімальдо.

There have only been three instances of a team making 10 changes from one game to another in European Championship history:



◉ Spain vs. Greece (2008)

◉ Spain vs. Italy (2008)

◉ Spain vs. Albania (2024)



Aymeric Laporte is the only player to keep his place. #EURO2024 pic.twitter.com/eV7RUrG8k7 — Squawka (@Squawka) June 24, 2024

Українець заспокоював албанців

Албанія старалась перемогти. Балканці дорожили м'ячем і осмислено виходили в атаку. Вдалося кілька разів зайти у штрафний майданчик, Асллані потужним ударом здалеку перевірив голкіпера. З близької відстані двічі небезпечно бив Броя – обидва рази Рая майстерно забрав м'яч.

Були моменти, був шанс зачепитися за результат. У другому таймі Албанія навіть обійшла іспанців за ударами.

Албанські тренери вступили в суперечку з четвертим арбітром – ним був Микола Балакін. Українець допоміг головному рефері показати жовту для асистента Сільвінью.

Іспанія тим часом продовжувала розмашисто атакувати. Мали моменти Хоселу та Оярсабаль, з центра поля хотів забити Ольмо, Мората традиційно заліз в офсайд. Закріпити перевагу "Фурія" не зуміла, але все одно перемогла, набрала 9 очок і вийшла з групи без жодного пропущеного. Албанія вилетіла з турніру.