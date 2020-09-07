"Ми дуже щасливі, особливо радіємо перемозі команди. У нас була хороша гра, і ми повинні дотримуватися цього настрою в майбутньому.

Іспанія – Україна – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Для мене велика честь працювати з Луїсом Енріке і всіма гравцями, які є тут. Вони тепло зустріли мене з першого дня. Я повинен продовжувати працювати зі смиренням, і все прийде – в клубі та збірній. Я продовжу викладатися, але все вирішує тренер. Якщо у мене буде можливість, то я постараюся нею скористатися", – наводить слова Фаті AS.

Нагадаємо, що 17-річний форвард Барселони став одним з головних героїв Іспанії у матчі проти збірної України – Ансу забив м'яч та заробив пенальті для Рамоса.

Іспанія розтрощила Україну в матчі Ліги націй – бенефіс 17-річного Фаті, повторення історичного антирекорду