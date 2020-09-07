Невеличкий конфуз стався перед матчем між "червоною фурією" та "синьо-жовтими".

Союз європейських футбольних асоціацій на своїй офіційній російськомовній сторінці у Твіттері перед матчем між Іспанією та Україною припустився кумедної помилки.

Іспанія – Україна – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Публікуючи стартові склади на поєдинок Ліги націй у соціальній мережі, УЄФА замість прізвищ футболістів збірної України вказав стартовий склад збірної Росії на попередній матч проти Угорщини (3:2). За кілька хвилин твіт з помилкою був вилучений і опублікований новий, де вже було вказано стартовий склад "синьо-жовтих".

На жаль, ця помилка не стала для підопічних Шевченка фартовою – українці поступились "червоній фурії" з розгромним рахунком 0:4.

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