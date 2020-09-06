Півзахисник збірної України Тарас Степаненко не зіграє у матчі проти Іспанії.

Степаненко не зможе взяти участь у поєдинку Ліги націй через травму коліна, повідомляє Football Hub з посиланням на прес-аташе збірної України Олександра Гливинського.

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Зазначимо, що спочатку Андрій Шевченко оголосив заявку на матч з Іспанією, яка абсолютно не відрізнялася від списку на Швейцарію. Проте вже згодом відбулась одна зміна – Тараса Степаненка замінили на Євгена Макаренка.

Нагадаємо, поєдинок проти іспанців відбудеться вже сьогодні, 6 вересня, на мініатюрному стадіоні Альфредо Ді Стефано в Мадриді. Початок поєдинку – о 21:45.

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