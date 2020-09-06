Як відомо, 31-річний Степаненко не потрапив до заявки на матч другого туру Ліги націй Іспанія – Україна. Замість нього з перших хвилин вийшов Ігор Харатін.

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Повідомлялося, що хавбек не зіграє через травму коліна. Втім, така інформація виявилися перебільшеною – Степаненко готувався до поєдинку разом з командою та провів передматчеве тренування. Проте, через незначні проблеми зі здоров'ям у гравця тренерський штаб збірної України вирішив не ризикувати. Про це повідомили в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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