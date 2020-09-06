"У збірної Іспанії склад не найоптимальніший, проте це топ-збірна, навіть в експериментальному поєднанні. Матч відбудеться в Мадриді, тому я б не наважився віддати перемогу "синьо-жовтим", хоча, ясна річ, буду дуже сильно переживати за команду Андрія Шевченка.

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Українців зараз не так просто переграти. Напевно, наставнику збірної України доведеться проводити ротацію, оскільки на старті сезону грати через два дні на третій одним складом буде складно. Хоча, думаю, що Тимчик та Михайліченко вийдуть з перших хвилин, великої альтернативи їм немає, враховуючи, як вони зіграли у матчі зі швейцарцями.

У збірної України хороша атака, тому в Іспанії, вважаю, "синьо-жовтим" вдасться забити, в цьому я практично не сумніваюсь, але і встояти буде складно. Ставлю на гольову нічию – 1:1", – цитує Сабо bookmaker-ratings.

Нагадаємо, поєдинок проти іспанців відбудеться вже в неділю, 6 вересня, на стадіоні Альфредо Ді Стефано у Мадриді. Початок зустрічі – о 21:45.

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