"Чи розглядаю варіант заміни воротаря в наступних матчах? Головна проблема сьогодні була не в одному гравці чи в кількох окремих виконавцях, а в тому, що наша команда не відновилася. Друга гра на такому рівні завжди дається важко. Коли ми зустрічаємося з топ-збірними, ми дуже важко потім відновлюємося. Хлопці віддали на полі всі сили, але Іспанія була кращою.

Іспанія – Україна – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Чому партнери не підстраховували належним чином Тимчика, який часто залишався один в один проти Фаті на фланзі? Насамперед, річ у тім, що іспанці дуже добре маневрували. Нам не вистачало фізичних сил. Суперники змінювали діапазон атак та мали перевагу на флангах. Згідно з вимогами сучасного футболу, особливо у протистоянні з такими сильними суперниками, коли ти залишаєшся один в один, то маєш догравати момент", – цитує Шевченка офіційний сайт УАФ.

До слова, ця поразка стала найбільшою в тренерській кар'єрі наставника збірної України.

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