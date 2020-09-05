Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко ділиться очікуваннями від матчу Ліги націй проти іспанців.

Наставник збірної України з Іспанії в режимі Zoom спілкується з журналістами про виїзний матч "синьо-жовтих" у другому турі Ліги націй. Разом з Андрієм Шевченком на питання відповість Олександр Зінченко. Старт прес-конференції о 18:30.

Поєдинок Ліги націй Іспанія – Україна відбудеться 6 вересня на стадіоні Альфредо Ді Стефано в Мадриді, початок о 21:45.

Нагадаємо, що збірна України вдало стартувала в турнірі, здолавши Швейцарію завдяки красивим голам Ярмоленка та Зінченка. Після першого туру "синьо-жовті" очолюють четверту групу елітного дивізіону.

"Ця команда має велику проблему": чого бояться іспанці перед матчем з Україною – несподіваний прогноз і роль Шевченка