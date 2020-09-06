Іспанія – Україна: Левченко покладає великі надії на підопічних Шевченка у матчі Ліги націй
16:42 - Читать на русском
Відомий український експерт Євген Левченко поділився думками щодо поєдинку проти Іспанії у Лізі націй.
"Сьогодні ще один дуже важливий тест для збірної України! Іспанія, навіть, якщо буде грати молодь, є серйозним суперником.
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Але я вірю і надіюсь, що хлопці покажуть достойний футбол", – написав Євген Левченко у своєму Твіттері.
Нагадаємо, поєдинок проти іспанців відбудеться вже сьогодні, 6 вересня, на мініатюрному стадіоні Альфредо Ді Стефано в Мадриді. Початок поєдинку – о 21:45.
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