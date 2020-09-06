Стало відомо, в яких комплектах екіпірування національні збірні Іспанії та України вийдуть на матч другого туру Ліги націй УЄФА 2020/21.

Іспанія – Україна: команди визначилися з формою на поєдинок Ліги націй / Фото прес-служби УАФ

На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було вирішено, що збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми (голкіпер – у зеленому), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Саме в цьому варіанті "синьо-жовті" цього тижня здолали швейцарців (2:1) на власному полі. Натомість "Фурія Роха" вийде в традиційних кольорах: червоні футболки з елементами жовтої барви, темно-сині шорти. Воротар піренейців зіграє у сірому комплекті.

Нагадаємо, що поєдинок Іспанія – Україна відбудеться у неділю, 6 вересня, у Мадриді. Початок матчу 2-го туру Ліги націй – о 21:45.

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