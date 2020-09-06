Півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін дебютував за збірну України в поєдинку Ліги націй проти Іспанії.

Центрхав став вже 25-м дебютантом "синьо-жовтих" в період роботи Андрія Шевченка головним тренером національної команди (з 2016 року), повідомляє Tribuna.

Іспанія – Україна – відео голів

Цікаво, що Шевченко випускає дебютантів у другому поєдинку поспіль. У четвер, 3 вересня, перші поєдинки за збірну України провели Богдан Михайліченко та Олександр Тимчик. Обоє відзначилися гольовими передачами в матчі проти Швейцарії.

25-річний Харатін отримав виклик у національну команду ще на березневі товариські поєдинки проти Франції та Польщі, проте дані матчі були скасовані через COVID-19.

Іспанія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй