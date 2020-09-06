Колишній захисник Динамо і збірної України спрогнозував стартовий склад від Андрія Шевченка на поєдинок проти Іспанії в рамках другого туру Ліги націй.

"Буде ротація. Це при тому, що ніхто не хоче переривати переможний шлях, на який стала наша збірна. Потім знову буде перерва, тому краще готуватися до наступних матчів на позитивних емоціях.

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Я чув, що Іспанія буде обкатувати молодь. Інша справа, що коли Іспанія обкатує молодь – це ще одна збірна. Може, без суперзірок, але буде нелегко. Все залежить від плану на гру від нашого тренерського штабу: працювати активно, чи сідати і грати на контратаках.

Марлос може відіграти з Іспанією. Соболь логічно напрошується в основний склад. Цікаво подивитися на опорну зону. Зінченко 90 хвилин відпрацював в матчі зі Швейцарією. Йому зараз дуже необхідно грати і повертати впевненість", – цитує Головка Tribuna.

Як відомо, нещодавно Головко очолив кременчуцький Кремінь, який виступає в Першій лізі.

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