Нападник Вулверхемптона Адама Траоре не допоможе своїй національній команді у двобої з Україною.

Збірна Іспанії не внесла Адама Траоре у заявку на поєдинок ЛН проти команди Андрія Шевченка, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

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24-річний гравець не грав проти Німеччини (1:1) через сумнівні тести на коронавірус. Після гри Адама отримав негативний результат щодо наявності COVID-19, але протокол УЄФА рекомендував залишити гравця поза заявкою.

Поєдинок підопічних Андрія Шевченка проти Іспанії відбудеться 6 вересня у Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 21:45.

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