Іспанія – Україна: Луїс Енріке втратив форварда перед матчем Ліги націй через коронавірус
11:00 - Читать на русском
Нападник Вулверхемптона Адама Траоре не допоможе своїй національній команді у двобої з Україною.
Збірна Іспанії не внесла Адама Траоре у заявку на поєдинок ЛН проти команди Андрія Шевченка, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.
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24-річний гравець не грав проти Німеччини (1:1) через сумнівні тести на коронавірус. Після гри Адама отримав негативний результат щодо наявності COVID-19, але протокол УЄФА рекомендував залишити гравця поза заявкою.
Поєдинок підопічних Андрія Шевченка проти Іспанії відбудеться 6 вересня у Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 21:45.
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