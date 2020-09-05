"Склад на матч з Україною? Я дуже добре знаю Андрія Шевченка й не хочу, аби він мав додаткову інформацію про мою команду. Єдине – я б дуже хотів, аби в поєдинках Ліги націй у складі збірної Іспанії дебютувало більше гравців.

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Але я буду обирати склад на матч з Україною виходячи виключно з того, як футболісти тренувалися. У мене є бажання, аби всі гравці були готові. Я їм поясню завдання на полі незалежно від того, вийдуть вони чи ні", – цитує слова Енріке з передматчевої прес-конференції офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок проти іспанців відбудеться вже в неділю, 6 вересня, на стадіоні Альфредо Ді Стефано у Мадриді. Початок зустрічі – о 21:45.

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