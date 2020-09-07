"З перших хвилин ми грали дуже добре, і остаточний рахунок відображає наше домінування.

Іспанія – Україна – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Ми (дебютанти збірної – прим.) дуже хочемо грати. Ми виходимо, щоб віддаватися на полі повністю. Тренер каже нам робити те ж, що ми робимо у своїх командах

Щодо Фаті... Кожен раз, коли він торкався м'яча, він створював небезпеку. Його результативність склала десять з десяти", – цитує Родрігеса офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, підопічні Шевченка на виїзді розгромно поступились збірній Іспанії (0:4) і з 3 очками посідають другу сходинку турнірної таблиці групи А4.

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