Швейцарія зуміла вирвати перемогу над іспанцями у 5-му турі Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

"Наті" притиснули візаві з перших миттєвостей і створили низку гострих моментів, проте забили лише раз – Аканджі головою замкнув подачу з кутового. Іспанія відігралась після розкішного проходу Асенсіо та влучного пострілу Альби.

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Та вже в наступній атаці Емболо заштовхав сферу у ворота візаві. Знову посприяв кутовий. "Фурія Роха" не зуміла бодай зрівняти рахунок, тому опустилась на другу сходинку з 8 пунктами. Швейцарія набрала 6 залікових балів, піднявшись на третє місце групи А2 Ліги націй.