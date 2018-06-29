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Іспанія – Росія: Єрро визначився з воротарем

16:20 1207 Читать на русском
Іспанія – Росія: Єрро визначився з воротарем
Де Хеа та Кепа / AS

Головний тренер збірної Іспанії Фернандо Єрро визначився, хто з голкіперів займе місце у воротах у поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти збірної Росії.

Керманич "Фурії рохи" визначився з основним кіпером на матч першого раунду плей-офф на ЧС-2018, повідомляє Marca.

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"Так, воротарем буде Де Хеа", – коротко відповів Єрро на запитання про те, хто вийде в основі збірної у матчі проти росіян.

Відзначимо, що чимало експертів рекомендували тренерському штабу іспанців замінити голкіпера Манчестер Юнайтед на молодого воротаря Атлетіка з Більбао Кепу Аррізабалагу. Де Хеа в трьох матчах групового етапу пропустив 5 м'ячів (3 – від Португалії, 2 – від Марокко). Один із голів Кріштіану Роналду став можливим саме через помилку Давіда.

Відзначимо, що матч 1/8 фіналу Мундіалю Іспанія – Росія пройде 1 липня на Лужніках. Початок поєдинку о 17:00.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

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ЧС 2018 Іспанія - Росія Іспанія Іспанія Фернандо Єрро Фернандо Єрро Давід Де Хеа Давід Де Хеа Кепа Аррізабалага Кепа Аррізабалага
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