Іспанія – Росія: Єрро визначився з воротарем

Головний тренер збірної Іспанії Фернандо Єрро визначився, хто з голкіперів займе місце у воротах у поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти збірної Росії.

Керманич "Фурії рохи" визначився з основним кіпером на матч першого раунду плей-офф на ЧС-2018, повідомляє Marca.

Іспанія – Росія: "Фурія роха" готується до можливої серії пенальті, – ЗМІ

"Так, воротарем буде Де Хеа", – коротко відповів Єрро на запитання про те, хто вийде в основі збірної у матчі проти росіян.

Відзначимо, що чимало експертів рекомендували тренерському штабу іспанців замінити голкіпера Манчестер Юнайтед на молодого воротаря Атлетіка з Більбао Кепу Аррізабалагу. Де Хеа в трьох матчах групового етапу пропустив 5 м'ячів (3 – від Португалії, 2 – від Марокко). Один із голів Кріштіану Роналду став можливим саме через помилку Давіда.

Відзначимо, що матч 1/8 фіналу Мундіалю Іспанія – Росія пройде 1 липня на Лужніках. Початок поєдинку о 17:00.