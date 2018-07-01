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Іспанія – Росія: післяматчева прес-конференція Станіслава Черчесова

20:42 786 Читать на русском
Іспанія – Росія: післяматчева прес-конференція Станіслава Черчесова
Станіслав Черчесов / Getty Images

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов прокоментував перемогу над Іспанією.

"Ми провели роботу, у нас є час, щоб переглянути, хто на що готовий. Кожного гравця підведемо, потім всі повернуться в загальну групу. Жирков, боюся, провів останній матч на турнірі, він і так вийшов з хворою ногою, відіграв тайм, потім позначилися проблеми", – цитує Черчесова Чемпіонат.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

"Ми знали, як грати. Коли знаєш, що чекає – ти до цього готовий. Ми готувалися до того, що потрібно витримати. Іспанці забирають м'яч у всіх.

Ми знали, до чого ми йдемо. І ми, і всі розуміли: вони сильніші за нас. Але це ні про що не говорило.

Серію пенальті ми не репетували. Репетирував тільки Дзюба. І чомусь в воротах. До Акінфєєва і взагалі в їх єпархію (воротарів і тренерів воротарів) я намагався не лізти", – сказав Черчесов в ефірі Матч ТВ.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Іспанія - Росія Росія Росія Іспанія Іспанія ЧС 2018 Станіслав Черчесов Станіслав Черчесов
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