Іспанія – Росія: післяматчева прес-конференція Станіслава Черчесова

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов прокоментував перемогу над Іспанією.

"Ми провели роботу, у нас є час, щоб переглянути, хто на що готовий. Кожного гравця підведемо, потім всі повернуться в загальну групу. Жирков, боюся, провів останній матч на турнірі, він і так вийшов з хворою ногою, відіграв тайм, потім позначилися проблеми", – цитує Черчесова Чемпіонат.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

"Ми знали, як грати. Коли знаєш, що чекає – ти до цього готовий. Ми готувалися до того, що потрібно витримати. Іспанці забирають м'яч у всіх.

Ми знали, до чого ми йдемо. І ми, і всі розуміли: вони сильніші за нас. Але це ні про що не говорило.

Серію пенальті ми не репетували. Репетирував тільки Дзюба. І чомусь в воротах. До Акінфєєва і взагалі в їх єпархію (воротарів і тренерів воротарів) я намагався не лізти", – сказав Черчесов в ефірі Матч ТВ.