Іспанія – Росія: післяматчева прес-конференція Фернандо Єрро

Головний тренер збірної Іспанії Фернандо Єрро прокоментував сенсаційну поразку від Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Ми приїжджали сюди з амбіціями. Але я не думаю, що можна говорити про провал або крах Іспанії. Сьогодні лінія між перемогою і поразкою була дуже тонкою.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Останнє, що я сказав своїм гравцям: це чемпіонат світу, насолоджуйтесь. Я хотів, щоб ми закінчили матч з високо піднятими головами. І ми можемо подивитися один одному в очі і сказати: ми були професіоналами", – цитує Єрро прес-служба ФІФА.