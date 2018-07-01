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Іспанія – Росія: післяматчева прес-конференція Фернандо Єрро

21:04 672 Читать на русском
Іспанія – Росія: післяматчева прес-конференція Фернандо Єрро
Фернандо Єрро / ФІФА

Головний тренер збірної Іспанії Фернандо Єрро прокоментував сенсаційну поразку від Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Ми приїжджали сюди з амбіціями. Але я не думаю, що можна говорити про провал або крах Іспанії. Сьогодні лінія між перемогою і поразкою була дуже тонкою.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Останнє, що я сказав своїм гравцям: це чемпіонат світу, насолоджуйтесь. Я хотів, щоб ми закінчили матч з високо піднятими головами. І ми можемо подивитися один одному в очі і сказати: ми були професіоналами", – цитує Єрро прес-служба ФІФА.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
ЧС 2018 Іспанія Іспанія Іспанія - Росія Фернандо Єрро Фернандо Єрро Росія Росія
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