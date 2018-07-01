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Іспанія – Росія: "Фурія Роха" встановила унікальний рекорд за забитими голами

18:19 2420 Читать на русском
Іспанія – Росія: "Фурія Роха" встановила унікальний рекорд за забитими голами
"Фурія Роха" встановила унікальний рекорд за забитими голами

Збірна Іспанії вперше в історії забиває у 23 офіційних матчах поспіль.

Збірна Іспанії відкрила рахунок в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Росії завдяки автоголу Сергія Ігнашевіча.

Іспанія – Росія – відео голів

Завдяки цьому голу "Фурія Роха" встановила рекорд, повідомляє Twitter OptaJose. Іспанці вперше в історії національної збірної забили у 23-му матчі поспіль.

Нагадаємо, "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку Іспанія – Росія.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія

live 105'
1 : 1
Росія
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Теги
ЧС 2018 Іспанія Іспанія Іспанія - Росія
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