Іспанія – Росія: "Фурія Роха" встановила унікальний рекорд за забитими голами

ЧС 2018 — 18:54 1475
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Іспанія – Росія: "Червона Фурія" не зуміла перемогти в основний час – перший овертайм на ЧС-2018
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Іспанія – Росія: Ігнашевіч – найстарший автор автогола в історії чемпіонатів світуЧС 2018 — 17:47 479
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ЧС-2018: Росія стала першою командою з 1966 року, яка двічі забила у власні ворота за 1 МундіальЧС 2018 — 17:37 2216
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Іспанія – Росія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018ЧС 2018 — 16:56 5836
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ЧС-2018: Аргентина не заслужила навіть чвертьфінал – у її складі грає найбільший хам турніруЧС 2018 — 13:41 8057
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