Іспанія – Росія: "Фурія роха" готується до можливої серії пенальті, – ЗМІ

Тренерський штаб Іспанії на чолі з Фернандо Єрро припускає можливість післяматчевої серії одинадцятиметрових у грі з Росією на ЧС-2018, тому збірна відпрацьовує пенальті на тренуваннях.

Іспанія готується до серії пенальті в матчі проти Росії в 1/8 фіналу ЧС-2018, повідомляє AS.

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За інформацією видання, тимчасовий керманич іспанців Єрро вже вирішив, хто та в якому порядку, виконуватиме одинадцятиметрові, якщо справа дійде до них. Так, першим пенальті виконуватиме Давід Сілва. Далі битимуть Дієго Коста, Іско, Серхіо Бускетс. Вирішальний удар головний тренер готовий довірити досвідченому Андресу Іньєсті.

Також "Фурія роха" на тренуванні відпрацьовувала стратегію з грою в екстра-таймі, а тренерський штаб розмірковував над використанням четвертої заміни в додаткові 30 хвилин. Проте, збірна Іспанії прагнутиме завершити гру в основний час, оскільки побоюється, що росіяни можуть виявитися витривалішими фізично.

Відзначимо, що поєдинку 1/8 фіналу Мундіалю Іспанія – Росія пройде 1 липня на Лужніках. Початок поєдинку о 17:00.