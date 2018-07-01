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Іспанія – Росія: Акінфєєв – найкращий гравець матчу

19:59 364 Читать на русском
Іспанія – Росія: Акінфєєв – найкращий гравець матчу
Іспанія – Росія: Акінфєєв – найкращий гравець матчу

Голкіпер Ігор Акінфєєв став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 Іспанія – Росія.

Росія зуміла здолати збірну Іспанії в серії післяматчевих пенальті в 1/8 чемпіонату світу-2018.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Найкращим гравцем матчу став голкіпер Ігор Акінфєєв, який у серії пенальті здійснив два сейви та вивів свою команду в наступний етап Мундіалю.

Росія перемогла Іспанію в серії пенальті та пробилась у чвертьфінал ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Іспанія - Росія Росія Росія Іспанія Іспанія ЧС 2018 Ігор Акінфєєв Ігор Акінфєєв
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