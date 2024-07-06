Півзахисник збірної Іспанії Педрі покинув поле вже на 8-й хвилині матчу проти Німеччини через стик із Тоні Кроосом.

У Педрі діагностували розтягнення внутрішньої бічної зв'язки лівого коліна, повідомляє Relevo.

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Хавбеку належить пройти додаткове обстеження, аби дізнатись точні терміни відновлення та виключити супутні травми коліна. Якщо підтвердиться попередній діагноз, то це означає, що Євро-2024 для Педрі закінчилось.

Додамо, що іспанець зіграв у 4 матчах на Євро-2024 (враховуючи і гру проти Німеччини), відзначившись 1 асистом.

Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму