Іспанія – Німеччина: відомий вердикт щодо травми Педрі – гравець очікує на терміни відновлення
6 липня 11:02 - Читать на русском
Півзахисник збірної Іспанії Педрі покинув поле вже на 8-й хвилині матчу проти Німеччини через стик із Тоні Кроосом.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
52’ Дані Ольмо
119’ Мікель Меріно
120+5’ Даніель Карвахаль
Флоріан Вірц 89’
52’ Дані Ольмо
89’ Флоріан Вірц
119’ Мікель Меріно
120+5’ Даніель Карвахаль
У Педрі діагностували розтягнення внутрішньої бічної зв'язки лівого коліна, повідомляє Relevo.
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Хавбеку належить пройти додаткове обстеження, аби дізнатись точні терміни відновлення та виключити супутні травми коліна. Якщо підтвердиться попередній діагноз, то це означає, що Євро-2024 для Педрі закінчилось.
Додамо, що іспанець зіграв у 4 матчах на Євро-2024 (враховуючи і гру проти Німеччини), відзначившись 1 асистом.
Іспанія вийшла до півфіналу Євро-2024, здолавши Німеччину на останніх хвилинах овертайму
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