Журналіст Бен Джейкобс прокоментував скандальне рішення арбітра Ентоні Тейлора не призначати пенальті у ворота Іспанії за влучання в руку Марку Кукурельї в штрафному майданчику.

"Ентоні Тейлор ухвалив правильне рішення не фіксувати гру рукою Марка Кукурельї, яка виглядає більш очевидною, ніж у випадку з Йоахімом Андерсеном (гравцем збірної Данії – прим.).

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Але керівництво УЄФА радить не присуджувати гру рукою, тому що рука Кукурельї опущена вниз, вертикально і не вважається такою, що неприродно збільшує об'єм тіла", – написав Джейкобс у твіттері.

Аналогічну думку озвучив і журналіст Дейл Джонсон, який зазначив, що на брифінгу від УЄФА перед турніром розглядали схожий епізод з моментом Кукурельї.

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