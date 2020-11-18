Іспанія – Німеччина: Льов спробував пояснити ганебну поразку своїх підопічних
Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов продовжує вірити, що його команда перебуває на правильному шляху, попри 6 голів від іспанців.
"Складно зараз щось пояснити. Все пішло не так. У другому таймі ми намагалися грати персонально, пресингувати суперника, щоб повернутися в гру. Але Іспанія грала краще, швидше і точніше. У нас не було шансів. Це чорний день.
Іспанія – Німеччина – 6:0 – відео голів та огляд матчу
Мюллер, Боатенг і Хуммельс? Ми говорили, що довіряємо усім гравцям, які викликаються, і ми на правильному шляху.
Сьогодні ми побачили, що ми прогресуємо не так швидко, як думали і сподівалися після останніх матчів. Але ми все ще довіряємо цим гравцям. Звичайно, у мене є бажання шукати рішення. Це мій обов'язок", – цитує Льова Bayern&Germany.
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