"Складно зараз щось пояснити. Все пішло не так. У другому таймі ми намагалися грати персонально, пресингувати суперника, щоб повернутися в гру. Але Іспанія грала краще, швидше і точніше. У нас не було шансів. Це чорний день.

Іспанія – Німеччина – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Мюллер, Боатенг і Хуммельс? Ми говорили, що довіряємо усім гравцям, які викликаються, і ми на правильному шляху.

Сьогодні ми побачили, що ми прогресуємо не так швидко, як думали і сподівалися після останніх матчів. Але ми все ще довіряємо цим гравцям. Звичайно, у мене є бажання шукати рішення. Це мій обов'язок", – цитує Льова Bayern&Germany.

Збірна Іспанії очолила групу А4 Ліги націй, залишивши німців на другій сходинці.

Іспанія зґвалтувала Німеччину, забивши 6 голів і ставши фіналістом Ліги націй – найбільше фіаско Бундестім за 89 років