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Іспанія – Марокко: післяматчева прес-конференція Фернандо Єрро

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Іспанія – Марокко: післяматчева прес-конференція Фернандо Єрро
Фернандо Єрро / Фото: соцмережі

Наставник збірної Іспанії Фернандо Єрро прокоментував нічию в матчі з Марокко на поділився очікуваннями на 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Ми вже говорили, що буде складно, ми розуміли, що Марокко не дасть нам ні сантиметра. Так, вони програли обидва матчі, але заслужили більшого.

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Всі прекрасно розуміють, що таке відеоповтори. Було відомо, що буде технологія, яка постарається забезпечити справедливість. Це не ідеальний підхід зі своїми недоліками, але справедливий.

Це не секрет, що я гордий, я тренер команди своєї країни, я тренер збірної Іспанії. Для мене це честь, я відчуваю задоволення. З першого дня роботи я дійсно відчував гордість за те, що я її треную.

Я бачив всі три матчі Росії. Я бачив і поразку від Уругваю. Нам потрібно робити власні висновки. У нас достатньо часу до матчу. Ми будемо готуватися. Найважливіше – зосередитися на цій команді", – цитує Єрро портал Sports.ru.

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ЧС-2018 3 тур

Іспанія - Марокко: Понеділок 25 червня 2018

Іспанія
Матч завершено
2 : 2
Марокко
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Теги
ЧС 2018 Іспанія Іспанія Фернандо Єрро Фернандо Єрро Іспанія - Марокко
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