Іспанія – Марокко: післяматчева прес-конференція Фернандо Єрро

Наставник збірної Іспанії Фернандо Єрро прокоментував нічию в матчі з Марокко на поділився очікуваннями на 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Ми вже говорили, що буде складно, ми розуміли, що Марокко не дасть нам ні сантиметра. Так, вони програли обидва матчі, але заслужили більшого.

Іспанія – Марокко – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Всі прекрасно розуміють, що таке відеоповтори. Було відомо, що буде технологія, яка постарається забезпечити справедливість. Це не ідеальний підхід зі своїми недоліками, але справедливий.

Це не секрет, що я гордий, я тренер команди своєї країни, я тренер збірної Іспанії. Для мене це честь, я відчуваю задоволення. З першого дня роботи я дійсно відчував гордість за те, що я її треную.

Я бачив всі три матчі Росії. Я бачив і поразку від Уругваю. Нам потрібно робити власні висновки. У нас достатньо часу до матчу. Ми будемо готуватися. Найважливіше – зосередитися на цій команді", – цитує Єрро портал Sports.ru.

ЧС-2018 Іспанія – Марокко: "червона фурія" зіграла внічию з Марокко та зустрінеться з Росією в 1/8 фіналу