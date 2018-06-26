Іспанія – Марокко: післяматчева прес-конференція Ерве Ренара

Головний тренер збірної Марокко Ерве Ренар поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Іспанії.

"Частина жовтих карток була по справі, частина ні. Це вже не має значення. А ось якщо м'яч вийшов за межі поля, коли нам забивали другий гол, – це величезна помилка. Офсайду там не було, це ми визнаємо. Але якщо м'яч вийшов за межі поля... Робота судді – складна. Я це не заперечую. Але є питання.

Іспанія зіграла внічию з Марокко та вийшла до 1/8 фіналу ЧС з першого місця

Ми б хотіли обіграти Іспанію, тому ми і вийшли грати! Звичайно, це непросто, адже їхня збірна складається з футболістів Реала і Барселони. Але наші гравці, вся команда заслуговує похвали за цю гру і весь Чемпіонат світу.

Нам не вистачало досвіду, і були ігри, в яких ми повинні були показати кращий результат. Ми запам'ятаємо цей Чемпіонат світу. Це був чарівний момент. Я бажаю успіху всім командам в 1/8 фіналу, а особливо двом африканським збірним, які намагаються туди потрапити", – цитує Ренара ФІФА.