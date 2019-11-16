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Іспанія – Мальта – 7:0 – відео голів та огляд матчу

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Іспанія – Мальта – 7:0 – відео голів та огляд матчу
Санті Касорла знову забив за збірну Іспанії / Yahoo Sports

Збірна Іспанії розгромила Мальту в матчі відбору до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Іспанія – Мальта.

 

"Фурія Роха" розважилася в матчі проти збірної Мальти, забивши сім голів без відповіді. Варто відзначити, що дебютними голами за національну команду Іспанії відзначилися Жерар Морено, Дані Ольмо та Пау Торрес.

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Іспанці з першого місця виходять на Євро-2020, а збірна Мальти спробує відібрати очки в Норвегії, що може дозволити команді випередити Фарерські острови та уникнути останнього місця у відбірковій групі F.

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Відеоновини Іспанія Іспанія Мальта Мальта Євро-2020 Іспанія - Мальта
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