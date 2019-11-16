Іспанія – Мальта – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Євро-2020 — 15 лист 7227
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Іспанія познущалася з Мальти, Італія з історичним рекордом завершила відбір, а Фінляндія вийшла на Євро-2020
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Україна U-21 – Данія U-21: післяматчева прес-конференція Руслана РотаняЗбірна України U-21 — 15 лист 3032
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Павелко і слідча комісія щодо корупції в УАФ: її створили голосами "Слуги народу" та ОПЗЖ, Суркіс утримавсяЗбірна України — 15 лист 2644
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Ворскла призначила Максимова головним тренеромУкраїна — 15 лист 5435
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Верховна Рада створила ТСК щодо розслідування можливих порушень з боку ПавелкаУкраїна — 15 лист 944