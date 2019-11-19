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"Іспанія – країна-прикол", – Касільяс прокоментував чутки про звільнення Морено зі збірної

10:54 506 Читать на русском
"Іспанія – країна-прикол", – Касільяс прокоментував чутки про звільнення Морено зі збірної
Ікер Касільяс / Getty Images

Легендарний голкіпер збірної Іспанії Ікер Касільяс поділився думкою щодо можливих змін на тренерському містку піренейців.

Федерація футболу Іспанії хоче відмовитися від послуг Роберта Морено і повернути Луїса Енріке, який починав відбір на Євро-2020.

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"Ми – країна-прикол. Хай живе Іспанія!" – написав Касільяс у своєму Твіттері після того, як у пресі з'явилася інформація про можливу заміну наставника збірної Іспанії. Нагадаємо, Луїс Енріке покинув збірну у червні цього року заради своєї доньки – дівчинка боролася зі страшною хворобою, але, на жаль, померла. Морено прийняв команду і у завершальних шести матчах відбору здобув чотири перемоги та дві нічиї.

До слова, сьогодні президент ФФІ Луїс Рубіалес проведе офіційну прес-конференцію, на якій буде оголошено рішення щодо наставника національної збірної.

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Іспанія Іспанія Євро-2020 Ікер Касільяс Ікер Касільяс Луїс Енріке Луїс Енріке Роберт Морено Роберт Морено
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