"Іспанія – країна-прикол", – Касільяс прокоментував чутки про звільнення Морено зі збірної

Легендарний голкіпер збірної Іспанії Ікер Касільяс поділився думкою щодо можливих змін на тренерському містку піренейців.

Федерація футболу Іспанії хоче відмовитися від послуг Роберта Морено і повернути Луїса Енріке, який починав відбір на Євро-2020.

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"Ми – країна-прикол. Хай живе Іспанія!" – написав Касільяс у своєму Твіттері після того, як у пресі з'явилася інформація про можливу заміну наставника збірної Іспанії. Нагадаємо, Луїс Енріке покинув збірну у червні цього року заради своєї доньки – дівчинка боролася зі страшною хворобою, але, на жаль, померла. Морено прийняв команду і у завершальних шести матчах відбору здобув чотири перемоги та дві нічиї.

До слова, сьогодні президент ФФІ Луїс Рубіалес проведе офіційну прес-конференцію, на якій буде оголошено рішення щодо наставника національної збірної.

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